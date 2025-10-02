Ｊ２大宮は２日、ヘッドオブスポーツへの就任が９月２２日に発表されたスチュアート・ウェバー氏の就任会見を行った。

＊ ＊ ＊

ウェバー氏はウェールズ出身の４１歳。イングランドのリバプールやＱＰＲでスカウト部門の責任者を務めるなどし、１７〜２３年にはノリッジの強化責任者を務めた。

ウェバー氏は「クロップやマリオゴメスとも話し、ものすごい情熱を感じたし、明確にこうしていくというビジョンがあった」と就任前にレッドブルグループの幹部２人と対話を行ったことを明かし「日本サッカー界にはいい選手がたくさんいるし、いい選手を見ることは大好きなこと。この国にはいい選手があふれていますので、このプロジェクトに参加する決断をしました」と語った。

Ｊ１昇格を目指し、Ｊ２で６位（プレーオフ圏内）につけるチーム状況には「団結していて、情熱をもって取り組んでいる。素晴らしい若いタレントもいるし、経験ある選手とのバランスもいい。まだまだ上に行ける可能性は無限にある」とコメント。「今の私にできることは新しい監督、コーチを支え、残り試合いい結果ができるように最大限サポートしたい」と誓った。

「ヘッドオブスポーツ」は、トップチームの運営、選手獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含む、スポーツ部門の全てを統括する業務。テクニカルスタッフや経営陣と密接に連携し、スポーツ面における明確なフィロソフィーの策定および実行を担う。