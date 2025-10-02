プリキュア新作ショート作品『ぷちきゅあ』シーズン2、9日配信開始 PV公開で新キャラ「ぷちきゅあにこ」など登場
アニメ『プリキュア』のスピンオフ新作ショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』のシーズン2が、YouTube「ぷちきゅあ」公式チャンネルのほか各プリキュア公式SNSにて、10月9日より配信されることが決定した。あわせてPVが公開された。
【動画】新キャラ登場！公開された『ぷちきゅあ』シーズン2映像
シーズン2では、舞台を「ふしぎなゆうえんち」から「おかしなパラダイス」へと変え、シーズン１で登場したぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんのほか、新たにぷちきゅあにこやぷちきゅあきゃんでぃといった仲間たちも登場する。
『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』は、2025年4月より配信がスタートし、これまで世代を越えて親しまれてきたキャラクターが“ぷちきゅあ”になって大集合。なんでも叶ってしまう「ふしぎなゆうえんち」に集合し、お菓子を食べたり乗り物で遊んだり、楽しく過ごす中、不思議なことも起きてしまうストーリーが展開されていた。
