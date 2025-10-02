「トップガン・マーヴェリック」（2022年）のハングマン役などで知られる俳優グレン・パウエル（36）が、新作コメディドラマ「チャド・パワーズ 人生コンバート大作戦」での役作りのために禁酒していたことを明かした。グレンが演じるのは、過去の過ちで大学アメフト界を追われた元クォーターバックのラス・ホリデイ。再起をかけて特殊メイクで顔を変え「チャド・パワーズ」と名乗り、チャンスを掴もうとする物語だ。



【写真】オリジナル部分はどこ？CGではなくメイクで別人に成り切ったグレン・パウエル

グレンは「ピープル」誌のインタビューで、「あのマスクをつけている間はアルコールが飲めないんだ。汗で顔が剥がれてしまうから」と語り、「だから禁酒するしかなかった」と笑いながら振り返った。禁酒によって体調も整い、リアルなフットボールシーンに備えることができたという。



「本物の元プロ選手たちと対峙するんだ。彼らは本当にガチだ」と語るグレンは、撮影中に身長約2メートル、体重約160キロの選手に突進された経験も。「あんなスピードで向かってくるものは人生で初めてだった。自然と俊敏さが身につくし、ジムに行かなくてもカロリーは燃える」と語った。



チャド・パワーズとしての変装は、ぼさぼさのウィッグに出っ歯、口ひげという強烈なビジュアル。撮影地アトランタの暑さも相まって、マスクの維持は、ひと苦労だったという。「僕は汗っかきで、笑うと特に顔に汗をかくんだ。だから常に『顔が落ちる』心配をしていたよ」と語るが、プロの特殊メイクチームの技術に支えられ、無事に乗り切ったそうだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）