大切な人との思い出に残る、クリスマスディナー！ベンジャミンステーキハウス京都店「2025年クリスマス限定スペシャルメニュー」

ニューヨークの名門ステーキハウス“ベンジャミンステーキハウス”の京都店にて、2025年クリスマス限定スペシャルメニューが登場。

2025年12月20日(土)から12月25日(木)までの期間限定で提供され、予約受付は2025年9月20日(土)より開始しました。

京町屋をリノベーションした特別な空間で、ニューヨークスタイルの豪華なディナーを楽しめます。

ベンジャミンステーキハウス京都店「2025年クリスマス限定スペシャルメニュー」

価格：

クリスマス特別ランチコース 10,000円(税金・サービス料込み)

クリスマス ディナーコース 20,000円／23,000円(税金・サービス料込み)

提供期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

予約開始日：2025年9月20日(土)

販売場所：ベンジャミンステーキハウス 京都店

世界中のグルメに愛される一流ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」

その京都店は、京町屋をリノベーションした一軒家レストランで、ニューヨークの豪華さと京都らしい和の風情が融合したモダンクラシックな空間です。

そんな華やかな空間で、クリスマス限定の特別なランチとディナーコースが提供されます。

クリスマス特別ランチコース

価格：10,000円(税金・サービス料込み)

【アミューズ】プライム熟成肉のひとくちパイ

【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【スープ】ポルチーニ茸のスープ フレッシュトリュフ

【メイン】USDAプライム フィレミニョンステーキ フォアグラバター、赤ワインソース

【サイドディッシュ】数種類の彩り野菜

【デザート】自家製アップルパイ スパイス香るリンゴのピューレとバニラアイス添え

ランチには、熟成肉を使用した自家製パイ、シェフ特製の濃厚なスープが楽しめます。

メインは、最上級プライムビーフのフィレミニョンステーキに自家製フォアグラバター、赤ワインソースを合わせた贅沢な一皿です。

デザートにはクリスマス限定の自家製アップルパイが登場し、最後まで大満足のコース内容になっています。

クリスマス ディナーコース（フィレミニョンステーキ）

価格：20,000円(税金・サービス料込み)

【アミューズ】プライム熟成肉のひとくちパイ

【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【アペタイザー】サーモンミキュイと野菜のテリーヌ キャビア添え

【スープ】ポルチーニ茸のスープ フレッシュトリュフ

【メイン】USDAプライム フィレミニョンステーキ フォアグラバター、赤ワインソース

【サイドディッシュ】数種類の彩り野菜

【デザート】自家製アップルパイ スパイス香るリンゴのピューレとバニラアイス添え

特別な夜にふさわしい、至高のディナーコース。

前菜はサーモンと野菜の旨味を閉じ込めたテリーヌにキャビアを添えた、見た目も華やかな一品です。

トリュフとポルチーニを贅沢に使用した薫り高い濃厚なスープに続き、メインには最上級プライムビーフのフィレミニョンステーキを味わえます。

クリスマス ディナーコース（Tボーンステーキ）

価格：23,000円(税金・サービス料金込み)

【アミューズ】プライム熟成肉のひとくちパイ

【パン】小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン 〜ホイップバター添え〜

【アペタイザー】サーモンミキュイと野菜のテリーヌ キャビア添え

【スープ】ポルチーニ茸のスープ フレッシュトリュフ

【メイン】USDAプライム Tボーンステーキ

【サイドディッシュ】マッシュポテト、クリームスクリームピナッチ

【デザート】自家製アップルパイ スパイス香るリンゴのピューレとバニラアイス添え

メインディッシュに、ベンジャミンステーキハウスの看板メニューであるUSDAプライム熟成肉のTボーンステーキを楽しめる豪華なディナーコース。

フィレとサーロインを一度に味わえるTボーンステーキは、特別なクリスマスの夜をさらに盛り上げます。

サイドディッシュには、ステーキとの相性も抜群なマッシュポテトとクリームスピナッチが添えられます。

「ベンジャミンステーキハウス 京都店」のクリスマススペシャルコースは、全ての料理が最高品質の食材を使用し、熟練のシェフたちの手によって丁寧に仕上げられています。

大切な人との思い出に残る、最高のクリスマスディナーを体験できます。

ベンジャミンステーキハウス 京都店で提供される、「2025年クリスマス限定スペシャルメニュー」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大切な人との思い出に残る、クリスマスディナー！ベンジャミンステーキハウス京都店「2025年クリスマス限定スペシャルメニュー」 appeared first on Dtimes.