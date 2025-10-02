普段は行かない路地裏や商店街など、新たな景色と出会える！ワンダーウォークおかやま

2025年11月30日(日)、岡山市北区の北長瀬未来ふれあい総合公園にて、初開催となるウォーキングイベント「ワンダーウォークおかやま」が行われます。

単なるウォーキングだけでなく、岡山のまちの魅力を発見し、食べ歩きやマルシェを楽しむことができる、新しいスタイルのウォーキングフェスティバルです。

小さなお子さんから年配の方、ベビーカーや車椅子、ペット連れの方も楽しめる「全員参加型」イベントとなっています。

ワンダーウォークおかやま

開催日：2025年11月30日(日)

会場：北長瀬未来ふれあい総合公園 (岡山市北区)

エントリー期間：2025年11月16日(日)まで

自由に気楽に参加できる「ワンダーウォーク」の楽しみ方

「ワンダーウォーク」は、これまでのウォーキングイベントにはない楽しみ方がたくさん用意されています。

普段なかなか行かない路地裏や商店街など、まちの新たな景色と出会えるほか、専用アプリがスポットの謎や秘密を教えてくれます。

コース途中にはたくさんのマルシェが用意されており、休憩しながらグルメも楽しめます。

また、年齢や体力を問わず誰でも参加でき、途中で歩けなくなってもバスや電車の利用もOKなので、気軽に参加できるのが魅力です。

選べる4つのコース

会場を起点に、5kmから30kmまで、体力にあわせて選べる4つのコースが用意されています。

・ビギナーコース(5km〜)

一般 1,500円、中高生 1,000円、小学生 500円、幼児 無料

・フレンドリーコース(10km〜)

一般 2,000円、中高生 1,500円、小学生 1,000円、幼児 無料

・トリップコース(20km〜)

一般 3,500円、中高生 2,000円、小学生 1,500円、幼児 無料

・チャレンジコース(30km〜)

一般 5,000円、中高生 3,500円、小学生 2,000円

※料金は1人あたり・税込

会場では「ワンダーマルシェ」も同時開催

スタート・ゴール会場となる北長瀬未来ふれあい総合公園には、人気のキッチンカーなどが多数出店する「ワンダーマルシェ」も同時開催。

ゴール後は仲間や家族とみんなでグルメを囲み、思い出を振り返りながら1日を締めくくることができます。

自分のペースで岡山のまち歩きを楽しみながら、美味しいグルメも満喫できる新しいお祭りイベント。

記念すべき第1回大会に、ぜひ参加してみてください。

岡山市で開催されるウォーキングイベント「ワンダーウォークおかやま」の紹介でした。

