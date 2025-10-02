戦後80年のことし、年間シリーズでお伝えしている「戦争の語り部たち」。今回は、過酷な戦場体験を語り継ぐため東京で開かれた証言集会を特集します。合言葉は「語らずに死ねるか！」。今回が最後となった集会には山形県内の当事者も参加し、戦争の地獄を訴えました。



東京都千代田区。この日の集会には、およそ900人が詰めかけました。「あの戦場体験を語り継ぐ集い」。

登壇するのは県内を含む全国の元兵士ら合わせて14人、年齢は86歳から100歳までで、自身の過酷な戦争体験を証言します。





「ひとつでも一言でも心に残ってくれたら」「語らずに死ねるか！」を合言葉に戦場体験放映保存の会が2006年から開催を重ねているこの集会。次に登場する3人の元兵士らはいずれも100歳。脳裏に刻まれた〝戦場の現実〟を証言しました。坂上多計二さん（100）フィリピンで従軍し飢えを体験「ジャングルを徘徊すれば大木の根本に寄りかかり遠目に微笑んでいるような日本兵を見つけ近寄ってみるともう死亡している。ハエが目元や口元に産みつけた卵がウジ虫になりうごめき薄目を開けて白い歯を見せているかのようだった。死臭が漂い本当に地獄絵図のようだった。ある夕方弱った日本兵が小屋に俺を泊めてくれと訪れてきたがこちらも極限状態で余裕もなく、拒絶し追っ払ったら悲しそうな顔をして立ち去った。翌日食料を探しに小屋を出るとすぐ近くでその人は亡くなっていて家族写真がそこら中に散らばっていて、望郷の念を抱きながら亡くなったのかと胸が痛んだ」内海琢己さん（100）学徒出陣し自爆訓練に参加「海岸にタコ壺型の穴を掘ってこの穴の中に爆薬を抱えてじっと待機するという攻撃訓練をした。兵舎にじっと潜んで出撃の命令を今か今かと待っていた。ある朝仲間の一人が舌を噛んで自殺を図った。このことは私たち全員のショックだった。この自爆を待つ間に受けた大変な心の苦しみは今も忘れることができない」西倉勝さん（100）戦後シベリアに抑留され捕虜生活「ソ連領から貨車に乗せられ南の方へ行ってウラジオストクから日本に帰すというからそれを信じていた。貨車が走り出したらどうも様子がおかしい。貨車はどんどん北の方へ進んでいく。一同の「これは騙された」そういうため息が今も聞こえてくる。“働かざる者食うべからず”収容所での食事はノルマの達成率ごとに1級から3級まで食事の分配には目の色が変わり人間の本性を見た」集会では、県関係の当事者2人も登壇。ともに、かつての満州で体験した〝悲劇〟を訴えました。県出身 中島千代吉さん（96）満蒙開拓青少年義勇軍敗戦のち収容所へ「戦利品をソ連本国に送る貨車積みの使役に駆り出された。仲間は病気で私ひとりだった。パン1個で早朝から深夜まで酷使されました。解放され、収容所に戻り目にしたのは山積みにされた遺体40人の仲間の姿はなかった」村山市 柴崎勝さん（86）満州で開拓団とともに逃避行「避難した学校にはロシア兵が自動小銃を持って巡回し、見張られながらの生活だった。“あすの10時まで日本人皆殺し”と突然言われた。“殺されるくらいなら自決だ”団長の判断で自決の仕方を教えられる。恐怖で震える中“最後までがんばるんだ”多数の婦人方の声で逃げる決断をした。今となり満州での出来事で思い出すのは敵国人ながら腸詰をくれたロシア夫人。現地人の優しさ。人は悪くはない。悪いのは全て戦争だ」ことしが6回目だった集会は当事者の高齢化などを背景に最後の開催となりました。