上空から海面へと渦を巻いて伸びる黒い雲。鶴岡市の沖合では2日午前、「竜巻」とみられる現象が発生しました。2日の山形県内は大気が不安定な状態で2日夜遅くにかけて落雷や突風などに注意が必要です。



この映像は2日午前11時ごろ、鶴岡市加茂で撮影されたものです。沖合には竜巻のようなものが発生していました。



「なんか動いてない？」「動いている」「こっち近づいてきたら大変だよね」





映像を撮影した1人に話を聞きました。撮影した男性「自分の店のパートさんが竜巻を見つけた。見に行ったらその時にはすでに竜巻の形が完成していた。ここまででかいのは初めて見る」撮影した男性によりますと鶴岡市加茂の沖合では朝から竜巻のような現象が複数発生していて、撮影された11時ごろが最も大きい雲だったといいます。山形地方気象台の担当者に映像を見てもらいました。山形地方気象台 栗田邦明調査官「黒い雲から渦上の雲が垂れ下がっているのが見える。垂れ下がった先の周辺の所、少しわかりにくいが海水が巻き上がる形で白くぼんやりした所がある。渦上の雲が海面に接していると判断できる。海上竜巻と言っていいと思います。午前中には上空の寒気が入っていまして、大気の状態が不安定だった。竜巻などをもたらす非常に不安定な積乱雲が発生しやすい状況だった」鶴岡市などによりますと、これまで今回の竜巻による被害は確認されていません。気象台によりますと、県内ではことし8月にも酒田沖で海上竜巻が発生していたといいます。今回のように沖合で竜巻が発生した場合、陸地への影響は少ないものの、港や海岸近くで発生した場合は竜巻が陸地に上がる可能性があり、頑丈な建物の中に入るなど注意が必要だとしています。県内では2日夜遅くにかけて大気が不安定な状態が続く見込みです。落雷や突風、急な強い雨に注意が必要です。