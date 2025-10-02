Ä®ÅÄ»É»¦»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ËÅÜ¤ê¡ÖËü»à¤ËÃÍ¤¹¤ë¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·º¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡Ä¡×¿·Ä¬¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷
¿·Ä¬¼Ò½ÐÈÇÉô¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÃæÀ¥¤æ¤«¤ê»á¤¬2Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç30Æü¡¢½»¿Í¤Î70Âå½÷À¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ï9·î30Æü¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¡£Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°³¬ÃÊ¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½©¹¾ÀéÄÅ»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬Ê¢Éô¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¡£Æ±µï¤¹¤ëÌ¼¤¬ÈáÌÄ¤òÊ¹¤³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÀéÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»É¤¹¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì¼¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
Ä®ÅÄ½ð¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Î¼«¾ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷·¬Ìî¹ÀÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£½±¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀ¥»á¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¥´¥ß¤¬¼«ÂðÁ°¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¼«Ê¬°¸¤Æ¤ÎÍ¹ÊØÊª¤¬ÇÛÃ£¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤á¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ÀäË¾´¶¤À¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ê¿Í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ò¤¢¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤´ËÜ¿Í¡¢76ºÐ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ç¡£Ä¹À¸¤¤µ¤ì¤Æ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤â¤ª¾î¤µ¤ó¤¬¤Í¡¢°ì½ï¤Ë½»¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ»É¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¶²ÉÝ¡¢ÀäË¾´¶¡¢¤´ËÜ¿Í¤â¤ª¾î¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁÛÁü¤·¤¿¤é¡¢Ëü»à¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¿ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·º¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£