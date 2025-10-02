創業50年以上の8番らーめんが、金沢工業大学の学生とコラボ。目指したのは「学生が本当に食べたいラーメン」です。

試行錯誤を繰り返し、完成したこだわりの1杯をいただいてきました。北陸のソウルフードといえば「8番らーめん」。

たっぷりと盛られた野菜が特徴ですが、食べ盛りの学生からはこんな声も…

ラーメン開発に携わった学生「8番らーめんはヘルシーなイメージや物足りないイメージがあり、もっとがっつりした味の濃くて食べていて飽きないようなラーメンが食べたい」

コラボラーメンにはコーヒーフレッシュが！

そこで金沢工業大学の学生たちが開発したのが、たっぷりのもやしと厚切りのチャーシューが乗った学生でも満腹になるその名も「濃厚旨撃らーめん」です。

久々江龍飛フィールドキャスター「濃厚ですね〜」

プロジェクトリーダー・流知暉さん「豚骨しょうゆの中に、しょうゆとみそを混ぜ込んでいて、黄金比になるまで、何回も試作を繰り返しながら調整した」さらに味を変えられるよう、にんにく、そしてなんと「コーヒーフレッシュ」もセットに。そのお味は？

ラーメンを食べた学生「最初は結構濃かったが、コーヒーフレッシュを入れるとまろやかになる、飲みやすかった」「しょうゆとみそ、2つの味がガツンと感じるというのが衝撃だった」「自分はけっこうがっつり系すきなので、これははまると思う」

10日から8番らーめん金沢工大前店で数量限定販売

開発期間はなんと2年。

学生と共に試行錯誤を繰り返してきたハチバンの担当者は。

ハチバン営業企画部・角嶋風香さん「私たちにはない考え、アイデアというものをたくさん出していただいて、私たちもすごく刺激になった」

開発した流さんは、こだわりの1杯が新たなスタイルとして定着することを期待しています。

プロジェクトリーダー・流知暉さん「二郎系や家形など系統のラーメンにとらわれない新しい「金工大系」。みんながおいしいと言って食べている姿を見るのが一番のやりがいだったので、うれしかった」

学生がこだわり抜いたラーメンは、10日から8番らーめん金沢工大前店で数量限定で販売されます。