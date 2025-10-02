相次ぐクマの被害を防ごうと直接の呼びかけも行われています。



秋田市のスーパーで市街地に出没するクマと、キノコ採りで入山する際の注意点が呼び掛けられました。



「山岳遭難とクマの人身被害防止ってことでご案内させてもらってます、よろしくお願いします」



秋田市土崎港西にあるスーパーでは、警察が買い物客に市街地に出没するクマなどへの注意を呼び掛けました。





毎年、被害防止キャンペーンが行われているこの店舗。去年はこの店内にクマが入り込みおよそ2日間、居座りました。クマの出没地域が広がり、人との距離が縮まるなか今年は、農作業中や散歩中にクマに襲われる被害が多く発生しています。買い物客「思ってもみなかったことですもんねクマがって、なんかニュースとか新幹線にぶつかったとかって笑い話にしてたんだれども、なんか最近はそんな笑い話になんないですもんね」買い物客「この前もここに入って大変でしたけどね、なんか怖いですよね」「やっぱりごみの日はきちんと出してあんまりこうね、外に食べ物出さないような感じで、にしなければいけないかなと思います」2日は本格的なキノコ採りシーズンを前に、山での遭難にも注意が呼び掛けられました。今年、県内では1日までに山菜取りなどで山で遭難した人が21人いて、このうち4人が死亡しています。警察はクマによる人身被害の防止や、入山する際の注意点などを引き続き呼び掛けていくことにしています。