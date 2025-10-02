2日午前、鹿角市でクマに襲われる被害が3件相次ぎ、男女3人がけがをしました。



3件は半径2キロ圏内の狭い範囲で起きていますが、鹿角市はすべて違うクマによる被害とみていて付近の住民に注意を呼び掛けています。



最初の被害の現場は鹿角市十和田大湯字小清水の畑です。



土屋弘樹記者

「地面にはたくさんのクリが落ちているのが確認できます」



警察と消防、鹿角市によりますと午前9時40分ごろ、76歳の男性がクリの実を拾っていたところ木から下りてきたクマ1頭に襲われました。





消防が駆けつけた際、男性は会話はできる状態でしたが腕にはかまれた傷が、顔にはひっかかれた傷があり、市内の病院へ運ばれました。2件目の被害は約1時間15分後の午前10時50分ごろ。鹿角市十和田山根字下ノ平の畑で農作業をしていた83歳の女性が、クマ1頭に襲われました。頭を引っかかれてけがをし、ドクターヘリで秋田市内の病院へ運ばれ治療を受けています。2件目とほぼ同じころ、午前10時55分ごろには鹿角市花輪字樋真木の田んぼで稲刈りをしていた72歳の男性がクマに襲われました。クマは親子とみられる2頭で、親グマに襲われたということです。男性は右手の骨を折る大けがをしたほか、左腕と右の太ももをかまれるなどしました。3件は半径2キロ圏内で発生していますが、鹿角市は状況からすべて違うクマによる被害とみていて、付近の住民に注意を呼び掛けています。県内で今年クマによる被害を受けたのは21人となりました。