Ä¹ÂÇÎ¨1.000¤ÎÇË²õÎÏ¡¡ÊÆ²òÀâ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È°ÎÂç¤µ¡É¤òºÆ¶¯Ä´¡Ö²æ¡¹¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÁ´¤¯ÊÌÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡×
ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡À¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î1Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë8-4¤È¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ï7²ó¡Ê113µå¡Ë¡¢2¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û100¥Þ¥¤¥ë¤òÊ´ºÕ¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥ì¥Ã¥º¤òÅêÂÇ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤È¤ê¤ï¤±°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¶·â¿Ø¡£³«ËëÁ°¤Ï¤ä¤äÄãÄ´µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢2Àï¹ç·×23°ÂÂÇ¡¢18ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÇË²õÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÔ¹¶¤òÀ¸¤ó¤ÀÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿°ì¿Í¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤í¤¦¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÀï¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ17¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.300¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨1.000¡¢½ÐÎÝÎ¨.400¡¢OPS1.400¤È¹â¿å½à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£¿ÞÈ´¤±¤¿ÂÇÎÏ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥ºÅê¼ê¿Ø¤òÆÝ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ÎºÍ¤Ö¤ê¤ò¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤À¡£MLB¤Î¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¶É¡ØMLB Network¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤é¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÂÇÀÊ¤â°ì¤Ä»Ä¤é¤º¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¸å²ù¤¹¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤À¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤òÁ´°÷¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤ó¤À¡×¤È»ýÏÀ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤âµ©Í¤ÊÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¡ÖÈà¤Ï¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ç¤µ¤¨¡¢Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏËÍ¤é¤¬¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ë¤âÆÃ°Û¤ÊºÍÇ½¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Ï»þ¡¹¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¹¤®¤Æ¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¤¤¤«¤Ë°ÎÂç¤Ç¤¢¤ë¤«¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÁ´¤¯ÊÌÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¡Â¾¤ËÈà¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ÎÂç¤µ¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ï¡¢¸«´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡¢¤È¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡ÊÆµå³¦Æâ¤ÇÀ¼²Á¤ò¹â¤á¤ë¡È°ÎÂç¤Ê¡ÉÂçÃ«¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£¤è¤ê¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]