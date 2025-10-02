APEX TOYS、「ゼンゼロ」、「アズレン」など上海ワンフェス新作情報を公開
星見雅・砺世澄滄Ver.
APEX TOYSは10月2日、3日に開催中のワンダーフェスティバル2025上海での新作情報を公開した。
今回の新作情報は「ゼンレスゾーンゼロ」、「アズールレーン」、「ドールズフロントライン」、「DOAXVV」のフィギュア。一部1/8スケールで、主に1/7スケールでの立体化となる。
陣営シリーズ 特務捜査班 ジェーン・ドゥ
陣営シリーズ スターズ・オブ・リラ アストラ・ヤオ
陣営シリーズ スターズ・オブ・リラ イヴリン・シェヴァリエ
月城柳 小停再出発Ver.
星見雅 暁Ver.
アズールレーン デヴォンシャー 紅月下の悪魔Ver
アズールレーン パーシュース 慵懶な春光Ver.
アズールレーン アルザス
アズールレーン アドミラル・ナヒーモフ
アズールレーン シリアス 至高楽園の白兎Ver.
アズールレーン フリードリヒ・デア・グローセ 盛夏の夜の相会Ver.
DEADORALIVEXtremeVenusVacation女天狗デア・マリーナ着くずれVer.
ドールズフロントライン HK416 子夜福音Ver.
