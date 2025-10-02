8年ぶり全面刷新！ 三菱の“新型コンパクトSUV”「エクリプス“クロス”」世界初公開で反響多数！ 全長4.5m級×「200馬力超えSUV」に「日本でも欲しい」の声も！ 欧州発表の「ニューモデル」に寄せられた“熱視線”とは

欧州独自の「EV専用モデル」に対し国内のファンも興味津々！

2025年9月17日、三菱の欧州法人は新型「エクリプス クロス」を発表しました。

同社初の純電動コンパクトSUVだといいますが、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。

三菱の新型「エクリプスクロス」欧州発表で国内ファンの反応は!?

【画像】超カッコいい！ これが三菱の新型「エクリプス“クロス”」です！ 画像で見る（30枚以上）

エクリプスクロスは、2017年に登場したコンパクトSUVです。2018年3月には日本での展開も始まりました。

ミドルクラスSUV「アウトランダー」とコンパクトSUV「RVR」（2024年4月に生産終了）の間に位置し、クーペ風のスタイリッシュなフォルムと、電子制御4WDによるダイナミックな走りを融合したアクティブなキャラクターを特徴とします。

ボディサイズは、デビュー時には全長4405mm×全幅1805mm×全高1685mmでしたが、その後2020年12月に実施された大幅改良で全長を140mm延伸し、4545mmとなりました。

この際、これまでの1.5リッター直列4気筒ガソリン直噴ターボエンジン車に加え、新たに2.4リッター直列4気筒エンジン＋ツインモーター4WDを搭載した「エクリプスクロスPHEV」が追加されています。

デビューからおよそ8年が経過するなか、今回欧州で2代目となる新型エクリプスクロスが発表されました。

三菱の最新デザイン言語、最先端のパワートレイン技術、幅広い先進運転支援システム、Google内蔵を含む最先端のコネクティビティが採用された「純電気自動車（EV）」として大きく変貌を遂げました。

世界初の量産電気自動車である先駆者、「i-MiEV（アイミーブ）」以来のEVとなります。

製造はルノー日産三菱アライアンスを活用し、フランス・ドゥエーのルノー・アンペア（アンペール）工場でおこなわれます。

ボディサイズは、全長4470mm×全幅1860mm×全高1570mmと、欧州ではCセグメントに入る比較的コンパクトなクラスに属します。

外観は、三菱車の象徴であるダイナミックシールドをさらに進化させた力強いフロントフェイスで個性を強調。

立体的なハニカムパターンのグリルは、三菱の新時代を象徴するもので、コンパクトながら力強さと洗練性を兼ね備えます。またリアにもワイドヘキサゴンモチーフが配されました。

内装は実用性とラグジュアリーさを融合し、乗員を包み込むキャビンレイアウトとしました。フルサイズパノラミックガラスルーフにはエレクトロクロミックフィルム技術が組み込まれ、ボタン操作だけで簡単に透明度を調整できます。

また48種類のカラーバリエーションが用意されるLEDアンビエントライトが備わり、ドライビングモードに応じて変化します。

パワートレインは、ロングレンジバージョンとミドルレンジバージョンの2種類を用意します。

発売はロングレンジバージョンからスタートして、2026年にはミドルレンジバージョンが登場する予定です。

最初に発売されるロングレンジバージョンに搭載されるモーターは、最高出力217馬力・最大トルク300Nmを発揮。最高速度170km／hに達し、0-100km／h加速は8.4秒です。

バッテリーは87kWhの容量を誇り、最大航続距離は約600kmとなるようです。

また先進運転支援システム（ADAS）を搭載し、超音波センサーやカメラ、前方レーダーにより車両周辺を常時モニタリングしながら、安全運転を支援します。

車両価格などの詳細については2025年内の欧州発売にあわせ、順次公開されるものとみられます。

なお国内での展開については明らかにされていません。

※ ※ ※

そんな新型エクリプスクロスに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「日本にも来るの!?」「まさか欧州専用？」「日本のエクリプスクロスもEVになるの？」など、国内での展開に関する声でした。また「日本でも売って欲しい」「カッコいい」「難しいとは思うけど導入して欲しい」といったコメントも散見されます。

折しも国内では2025年5月、三菱の公式ウェブサイト上で「PHEVモデルについては、装備・仕様がご希望に添えない場合がございます」との表記が記されており、「生産中止になるのでは」と心配の声があがっていたところでした。

なお国内ウェブサイトの表記は2025年9月末の時点でも変わっておらず、国内の今後の展開にも注目が集まります。