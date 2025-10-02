aespaジゼル、タトゥーだらけの背中ショット公開「ニンニンが描いたのかな？」「攻めてる」
【モデルプレス＝2025/10/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が10月2日、自身のInstagramを更新。背中に描かれた複数のタトゥーアートを披露した。
【写真】aespaジゼル、タトゥーだらけの背中ショット
ジゼルは背中に描かれた複数のタトゥーアートが際立つ姿を披露。数字やシンボルなど様々なデザインのタトゥーが背中全体に配置されており、個性的なアート表現となっている。なお、メンバーのニンニン（NINGNING）も9月に自らタトゥーを描いた様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「似合う」「攻めてる」「衝撃」「ニンニンが描いたのかな？」「アーティスティック」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
