◇プロ野球セ・リーグ DeNA 9-6 ヤクルト(1日、横浜スタジアム)

DeNAは今季最終戦を本拠地・横浜スタジアムで終え、試合後にセレモニーを開催。キャプテンの牧秀悟選手と三浦大輔監督がファンへ感謝の言葉を述べました。

8月1日に戦列を離れていた牧選手は、キャプテンとしてグラウンド上に用意されたマイクの前に立つと「2025年シーズンも熱いご声援ありがとうございました。僕たちの戦いはまだまだ続きます。CSに向けチーム全員でしっかり準備していきます。そこからまたファンの皆さん一緒に戦っていきましょう」と挨拶の言葉を口にしました。

続いて三浦監督が挨拶に立ち「レギュラーシーズン143試合、今年も熱い熱いご声援誠にありがとうございました」と感謝の言葉から始めると「昨年はリーグ3位からクライマックスを勝ち上がり、日本シリーズ優勝。そして皆さんと約束した、今年はリーグ優勝からの日本シリーズ優勝。約束を果たせず、すみませんでした」と頭を深々と下げ謝罪しました。

それでも11日からは新たな戦いを控える身。「今年もファーストステージからの戦いになりますが、2位でした。ここ横浜スタジアムでクライマックスが始まります。今年はこの横浜スタジアムから、クライマックスシリーズを勝ち上がり、そして昨年見たあの景色をもう一度みなさんと一緒に、見たいと思います。2025年の戦いはまだまだ続きます。最後の最後まで、皆さんと一緒にチーム一丸となって戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いします」と力強く語り、日本一達成を誓いました。