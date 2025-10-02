日本ラグビー協会は２日、秋のテストマッチシリーズに向け宮崎と大分・別府で行われる日本代表合宿の参加選手を発表した。この日都内で会見したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「５試合、強豪と戦えることは日本代表にとってエキサイティングな時間になる」と腕をまくった。

今スコッドにおいて「ロックの層を厚くしたいということで、追加した」と指揮官。オーストラリア出身で、今季日本代表資格を得た２０８センチのロック、ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ）らが名を連ねた。準優勝したパシフィック・ネーションズカップで主将を務めた同ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）との２メーター超えの“ツインタワー”も期待される。ジョーンズＨＣは「ワーナーと似た選手。いい高さがあり空中戦も強く、アタック力もある。彼が入ることで層も厚くなる」と期待を寄せた。

２５日には東京・国立競技場で行われる「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」のオーストラリア戦を迎える。現在行われている南半球４か国によるチャンピオンシップでは、世界ランク１位の南アフリカを破るなど好調のワラビーズ。ＨＣは「全ての局面で競りたい」と勝利をにらむ。欧州に渡ってからは南アフリカ、アイルランドなど上位国との対戦も待つ。ジョーンズＨＣは「攻めの姿勢でいくことによって必然的に結果はついてくる。ボールインプレーの３５分間、全ての１分１秒で競ることがこの５試合では大事」と語った。