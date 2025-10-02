元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が娘との親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

板野は２日までにインスタグラムで「夏の思い出と花火」と親子のプライベート姿をアップ。「いつの間にか１０月でびっくり。夏の思い出たくさんまだ載せたい」とつづった。

娘の横顔や口元が見えるショットに、フォロワーは「目元ともちん似かな」「可愛いともちん親子」「ともちんとベビちんほんとそっくりでかわいい」「仲良し姉妹みたい」「美人親子」と注目した。

板野はヤクルト・高橋奎二投手と２０２１年１月に結婚し、同年１０月に第１子女児の出産を発表。ＳＮＳに投稿していた長女の美形ぶりが「ママそっくり」などと話題になったが、２歳を迎えた際に「今回の投稿でインスタのベビちんの正面顔出しは最後になると思います」と明かした。

また最近のテレビ番組では引っ越した賃貸マンションの新居について「２２０平米」の３ＬＤＫと公表し、自宅を初公開。家賃は１１０万円より「上」で、「私たち夫婦は、家賃プラス養育費、全部合わせたのを折半している」と明かした。