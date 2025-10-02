【バニースーツ プランニング ヤモモ・マミ カラーバリエーション】 10月3日11時より予約開始 2026年11月 発売予定 価格：31,900円

海外メーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「バニースーツ プランニング ヤモモ・マミ カラーバリエーション」を通販サイト「あみあみ」にて10月3日11時より予約受付を開始する。発売は2026年11月を予定し、価格は31,900円。

本商品はイラストレーター・高峰ナダレ氏のオリジナルシリーズ「バニースーツ プランニング」のキャラクター「ヤモモ・マミ」を1/6スケールフィギュア化したもの。

カラーバリエーションの赤いビキニアーマー姿となっており、肌の艶感やボディラインも丁寧に作り込まれている。また、手足のアーマーや巨大な斧武器なども重厚感ある造形となっている。

また、キャストオフ仕様にできる「差し替え上半身パーツ」が付属する。

バニースーツ プランニング ヤモモ・マミ カラーバリエーション

10月3日11時より予約開始

2026年11月 発売予定

価格：31,900円

スケール：1/6

サイズ：全高約280mm(台座含む)

(C) 2023NADARE TAKAMINE