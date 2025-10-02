佐賀県警の科学捜査研究所でDNA鑑定の不正が発覚した問題で、県議会は2日、第三者による調査を求める決議を全会一致で可決しました。一方、警察庁が来週、「特別監察」を行うことが明らかになりました。

■大場芳博 県議

「発覚後の情報公開においても初動から丁寧さを欠き、不十分であったことは極めて深刻であり、警察組織の透明性と信頼性を大きく損なうものである。」



佐賀県議会は2日、佐賀県警の科捜研の元職員が去年までの7年間、DNA鑑定の不正を繰り返していた問題について、第三者による調査を求める決議を全会一致で可決しました。

これまで佐賀県警は「公安委員会が第三者的な立場から監督している」などとして、第三者委員会の設置は「必要ない」との姿勢を貫いてきました。

決議の可決を受けて、佐賀県警の福田英之本部長は。



■佐賀県警・福田英之 本部長

「決議の内容には、第三者委員会という言葉は含まれていなかったと承知しています。第三者的立場から県警察を管理する公安委員会に、さらに重ねるかたちで新たな機関を設ける必要はないのではないか。」



第三者委員会の設置を重ねて否定した上で「決議の内容や趣旨を確認し、どのような措置が考えられるのか適切に対応したい」と話しました。

この問題をめぐっては2日、警察庁の楠芳伸長官が8日から佐賀県警に対し「特別監察」を行うことを明らかにしました。



「特別監察」では、警察庁から首席監察官や科学警察研究所のDNA鑑定の専門家らが派遣され、鑑定の実施体制の確認や原因の究明などが行われます。