Mrs. GREEN APPLE、新曲「GOOD DAY」MVきょう午後9時公開
Mrs. GREEN APPLEがきょう2日午後9時、9月28日に配信リリースした新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開する。URLが発表された。
【動画】ミセス新曲「GOOD DAY」MV（きょう午後9時公開サムネ）
自身初の6ヶ月連続、そして今年最後の新曲として発表した「GOOD DAY」。キリンビール「キリングッドエール」CMソングに起用されており、メンバーの大森元貴(Vo./Gt.)は、ビールの力で日本を明るくしたいという同社の思いに賛同し、綾瀬はるかに続く2人目のブランドリーダーに就任した。
ブランドリーダーとしての思いを語った新TV-CM「キリングッドエール 大森さんの想い篇」は9月29日より、全国で順次放映されている。さらに「GOOD DAY」を使用した新CMは、10月6日より全国で順次放映予定となる。
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」（4月5日配信）、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」（5月2日配信）、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast」（6月4日配信）、『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』テーマソング「Carrying Happiness」（7月19日配信）、『キリン 午後の紅茶』CMソング「夏の影」（8月11日配信）、そしてこの「GOOD DAY」と、昨年の“5ヶ月連続”を上回る、バンド史上初となる“6ヶ月連続新曲リリース”となる。
