バービー、浪費エピソード 告白「石には目がない」 スタジオ“ざわざわ”
お笑い芸人のバービー（41）が、1日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）2時間SPに登場。今回のテーマは「お金の使い方がうまい女とヘタな女」で、浪費家として紹介されたバービーは、“つい買ってしまう”スピリチュアルグッズにまつわるエピソードを披露した。
「石には目がないんです」と語るバービーは、店員から「これはすごい気を集めるから気をつけて」と勧められたピラミッド型の水晶を、なんと10万円で購入。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「買うと何があるの？」と聞かれると、「ものすごいエネルギーが入ってくるんです」と自信たっぷりに答え、スタジオは驚きと笑いに包まれた。
さらに、金運が上がるという丸い水晶玉も10万円で購入したことを明かすと、スタジオは再びざわつく展開に。上田が「実際にお金の巡りは良くなったの？」と質問すると、バービーは「気持ち的には高まりました！」とコメント。すかさず上田が「気持ちじゃない！実際の話を聞いてるの！」と鋭くツッコみ、スタジオは大いに盛り上がった。
