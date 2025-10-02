Ä®ÅÄ»Ô¤Î½÷À»É»¦»ö·ï¤Ë¡È5»þÌ´¡É¥á¥ó¥Ð¡¼Ê°¤ê¡ÖËü»à¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·º¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤Þ¤¿¤ä¤ë¡×
¡¡¿·Ä¬¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÃæÀ¥¤æ¤«¤ê»á¡Ê61¡Ë¤¬2Æü¡¢ÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î¹âÎð½÷À¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿·¬Ìî¹ÀÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËü»à¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·º¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤Þ¤¿¤ä¤ë¡×¤È¤·¤Æ¸·È³¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Ï9·î30ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¡£¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿76ºÐ¤Î½÷À¤¬¼«Âð¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°³¬ÃÊ¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤·¬ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ë»É»¦¤µ¤ì¤¿¡£Æ±µï¤¹¤ëÌ¼¤¬¼«Âð¤ÇÈáÌÄ¤òÊ¹¤¤¤Æ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢·¬ÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¢¤Æ¤ÎÍ¹ÊØÊª¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«ÂðÁ°¤Ë¥´¥ß¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÌÇÆþ¤Ã¤¿¡£ÀäË¾´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£Á´¤Æ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿µ»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÃæÀ¥»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÌÇÆþ¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀäË¾´¶¤À¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ê¿Í¤¬·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤ò»¦¡Ê¤¢¤ä¡Ë¤á¤ë¤Ã¤ÆÊªÀ¨¤¤µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£76ºÐ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤·ò¹¯¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤â¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤¬¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¶²ÉÝ¡¢ÀäË¾´¶¡£¡ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤´ËÜ¿Í¤â¤ª¾î¤µ¤ó¤â¡Ä¤½¤ì¤òÁÛÁü¤·¤¿¤é¡Ä¡£Ëü»à¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·º¤È¤«¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¿È¾¡¼ê¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÇºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëºî²È¤Î´ä°æ»ÖËã»Ò»á¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤â¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÈï³²ÌÑÁÛÅª¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò·Ú¤¯°·¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏµÕ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ÆÀÚ¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·Ú¤¤¤ªÀ¤¼¤È¤«¤Ç¡Êµ¤»ý¤Á¤ò¡Ë¼è¤êÌá¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¤ä¤ê²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤â¿ÍÀ¸½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡ª·ù¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«Â³¤¯¡ª¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡Ä¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤Ë¥Ë¥³¥Ã¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡¢ÇÛÃ£¤Î¿Í¤Ë²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤Û¤¦¤Ë¡£²È¤ÎÁ°¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ó¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ò½¦¤Ã¤¿¤é°ìÆü°ìÁ±¤«¤·¤é»ä¡¢¤È¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æü¾ï¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤ÇÈÈºá¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡ÈÍ½È÷·³¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ì¤ò¤¤¤¤¤Û¤¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï»ä¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£°¤¤¹Í¤¨¤Ç¤à¤Ë¤ã¤à¤Ë¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤Î¤ó¤Þ¤¹¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£