サイバー攻撃で発生した飲料大手アサヒグループのシステム障害、復旧のめどは立っていません。スーパーの売り場では商品が届かない事態も起きています。

神奈川県にあるスーパー。システム障害の影響を心配する中、アサヒグループの製品が届きました。

スーパーセルシオ和田町店 久保田浩二さん

「発泡酒なんかも欠品は？」

発泡酒や一部のビールは、無事に届きました。

しかし、驚きの事実が…。

スーパーセルシオ和田町店 久保田浩二さん

「スーパードライ入ってないじゃん。発注したのに入荷がゼロになるのは、今までにはほぼなかった」

注文したのに、肝心の「スーパードライ」の入荷はゼロ。仕入れ先の問屋も品不足で、配送が制限されたのです。

スーパーセルシオ和田町店 久保田浩二さん

「きょう入ってくると思っていたものが、突然入荷がないと判明した。正直びっくり。早く安心したい」

アサヒでは営業担当が手作業で注文の受け付けを始めていますが、発生から4日経っても、システム復旧のめどは立っていません。

忙しくなる週末を前に、アサヒのビールを扱う飲食店からはこんな声が…。

アサヒのビールを扱う飲食店

「生ビールだけは、どうか途切れないで入荷してほしい」

しかし、願ってばかりもいられません。全国展開のラーメン店「丸源ラーメン」は、アサヒのビールやソフトドリンクの在庫が切れ次第、当面は、サントリー、サッポロ、キリンの製品を提供するといいます。

ある業界関係者は…。

外食業界関係者

「アサヒ以外のメーカーが営業を強化し始めたと聞く」

さらに、先ほどのスーパーでは意外な影響も出ていました。

スーパーセルシオ和田町店 久保田浩二さん

「こちらスドージャムという商品。アサヒと物流の拠点が一緒なので、（出荷が）止まっていますという連絡があった」

物流コスト削減や人手不足対策として広がる「共同配送」の意外な弱点も出てきているのです。

サイバー攻撃によるシステム障害がいつまで続くのか、めどは立っていません。