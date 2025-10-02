FW¥ê¡¼¥Á¤¬ÂåÉ½³èÆ°¤ËÉüµ¢¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¢6Æü¤«¤é¹ç½É
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï2Æü¡¢º£½©¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢8¡Á9·î¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿FW¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê¤È¤â¤ËBLÅìµþ¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍû¾µ¿®¡Ê¿À¸Í¡Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï½àÍ¥¾¡¤·¤¿PNC¤ÎÆâÍÆ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¡Ö¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ç½É¤Ï6Æü¤ËµÜºê»Ô¤ÈÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£25Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¤½£¤Ø±óÀ¬¡£11·î¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëSHºØÆ£¡Ê¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡Ë¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀï¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¡£