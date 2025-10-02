食に興味・関心がある東北地区の高校生を対象にしたスープのレシピコンテストで金足農業高校の3人が見事頂点に立ちました。



秋田愛を詰め込んだスープが来週、東北6県限定で販売されます。



県庁を訪れたのは金足農業高校の3年生3人です。



食品メーカーの東洋水産が去年開いた東北の高校生によるスープメニューコンテストに「にこにこ3姉妹」のチーム名で出場し、184チームの頂点に立ちました。





そのレシピをもとに開発されたカップスープが販売されることになり、2日鈴木知事に報告しました。知事「一足先に家族でいただきました。本当においしくてピリ辛といいつつもお腹に優しい感じ。具材がたっぷり入っていて、スープでありながらもお腹いっぱいになる、満足度の高い素晴らしい商品だと思います」鶏のうまみを利かせた豆乳ベースのスープに、ラー油とゴマの風味を加えたピリ辛でコクのある味わいに仕上がっています。郷土料理の「きゃのこ汁」から発想し、細かく刻んだ野菜やきのこをふんだんに使いました。商品名にも、「秋田らしさ」が込められています。山形恋羽さん「“まめ”は、秋田弁で「元気」という意味と、スープに大豆が使われているのでそのまめをかけて何かいいものはないかなと探したときに『まめだもん』という言葉が浮かんでスープの名前にしました」関向良子アナウンサー「浮かんだときは『決まった！』って思った？」山形恋羽さん「はい、思いました」川邉琉愛さん「最初は大豆の量もたくさん入っているわけではなかったけど、食べ応えを出すために大豆を増やしてもらいたいと要望して応えてもらって、自分たちの納得のいく食べ応えを重視して再現してもらえたので美味しい満足のいくスープが出来上がって嬉しいです」嵯峨心結さん「満足のいくスープになったので東北中の皆さんに届けられたら嬉しいです」カップスープは、来週月曜日から東北6県のスーパーなどで販売されます。にこにこ3姉妹「わたしたちが考えた”秋田まめだもん！ピリ辛豆乳スープ”です！ぜひご賞味ください！」