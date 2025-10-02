アイドルVTuber 眞白かのんが、アニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』のエンディングテーマである新曲「ピカループ」を10月8日に配信リリース。同時に、ユニバーサルミュージック EMI Recordsよりメジャーデビューする。

同楽曲は、ハイパーポップ×ゲームミュージックを織り交ぜた遊び心満載の1曲に。眞白かのんの新たな一面を存分に表現した楽曲に仕上がっている。楽曲について、眞白は「ゲームの楽しさをぎゅっと詰め込んだ、ピコピコと弾むような可愛らしいサウンドに仕上げました。」とコメント。また、眞白にとって今回が初めてのアニメ主題歌となる。

アニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』は、10月1日よりフジテレビ『B8station』にて放送中。“破産すれば富豪になれる”という、常識破りでカオス全開の“ドタバタコメディアニメ”となっている。

＜眞白かのん コメント＞

このたび、エンディング・テーマを担当させていただくことになりました、眞白かのんです。初めてアニメの主題歌を担当させていただき、とても光栄で今からドキドキしています！『ピカループ』は、ゲームの楽しさをぎゅっと詰め込んだ、ピコピコと弾むような可愛らしいサウンドに仕上げました。また、物語を見終わった後もアニメの世界観を思い出していただけるように、心を込めて歌ったので、作品と一緒に楽しんでいただけたらうれしいです！

（文＝リアルサウンド編集部）