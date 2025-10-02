目黒蓮（Snow Man）が、9月30日に自身がブランドアンバサダーを務める『モトローラ新製品発表会』に登壇。目黒が会見時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

（関連：【写真】目黒蓮、京都旅での着物姿＆スーツ姿のオフショット 佐久間大介との影写真に「めめさく尊い」）

目黒は演台を前にしたステージでの姿のほか、モトローラでセルフィーを撮る様子などをポスト。さらに「モトローラでの思い出写真を2、3枚提出することになってたんだけど、多めに5枚くらい提出したら真っ暗と影の写真でわかりにくくて予選落ちした写真があるので発表会で紹介してもらった写真と一緒に最後に載せとくね笑」と綴り、自身がともに1年間旅をしてきた『motorola razr 50』で撮影した写真を公開した。

会見では、イタリア・ミラノで撮影した自然豊かな風景、渡辺翔太との京都旅で渡辺がモトローラでシャッターを切った目黒を収めた写真の2枚がスクリーンに映し出されていた。Instagramでは予選落ちした「真っ暗」と「影」の写真も公開されている。「影」の写真は、佐久間大介が以前自身のInstagramで「またココナッツ飲みたいな～」と投稿していた写真と同タイミングで撮影されたもののようだ。

コメント欄には、「優しい笑顔に癒されました」「予選落ちの写真も載せてくれて優しすぎる」「めめさく尊い」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）