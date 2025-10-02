¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¡Ö²½¤±¤Æ½Ð¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¾×·âÅª¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿à¥¦¥µ±¦±ÒÌçá¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¡¢¥¦¥µ¥®¤òÊú¤¯ÁÄÉã¡¦¾®Æü¸þÊ¸À¤¤È»ÒÌò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¡Ä
Áê¾ì¤ÎË½Íî¤ÇÉã¤Ï½ÐËÛ¡¢¥¦¥µ¥®¤ÏÇä¤ì¤º¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤¬¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤ËÈÎÇä¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¤ÎËöÏ©¤ËÆ±¾ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥(Ê¡ÃÏÈþÀ²)¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¤¬¥¦¥µ¥®¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢Áê¾ì¤¬Ë½Íî¤·¤Æ½ÐËÛ¡£¥È¥¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥¦¥µ¥®¤ÏÇä¤ì¤º¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤¬²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿à¥¦¥µ±¦±ÒÌçá¤â¡Ö¤·¤á¤³½Á¡×¤È¤·¤Æ¿©Âî¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¾ð¤ò¤³¤¦²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÊÇ·²ð¤µ¤ó¤Î¾¦¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀ¼£½é´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦à¤¦¤µ¤®¥Ö¡¼¥àá¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î²ÃÇ®¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤¦¤µ¤®¤ò¤á¤°¤ëº¾µ½»ö·ï¤ä½ý³²»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤¦¤µ¤®¤ËÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Î²Á³Ê¤ÏË½Íî¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ö¡¼¥à¤Ïµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Îà¥¦¥µ±¦±ÒÌçá¤òÊú¤¯¾®Æü¸þ¤ÈÊ¡ÃÏ¤¬¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥È¥¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤ª¤¸¤ç¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç°¦¾ð¤òÃí¤°´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¡£Éð»Î¤ÎÀº¿À¤ò´Ó¤¯¸·³Ê¤Ê´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤â¡¢²Ä°¦¤¤Â¹¤Ë¤Ï´Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¦¥µ±¦±ÒÌç¡Á¡Ù¤¬ÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê²Ä°¥ÁÛ¡Ä¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¡ÄÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¦¥µ¤¨¤â¡¼¤ó¡£¥¦¥µ±¦±ÒÌç²½¤±¤Æ½Ð¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬±Ê¤¯Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤È¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¥¦¥µ¥®¤Èµº¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡Ä¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Á¤Ó¥È¥¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±éµ»¤â¾å¼ê¤¯¤ÆËèÄ«´¶Æ°¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£