松野家に借金取りが現れて…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は3日、第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第5回が放送される。

明治19年。成長した松野トキ(郄石あかり)は、借金を返すために親戚の雨清水傳(堤真一)が経営する機織り工場で働いていた。しかし、膨大な借金の前に生きてくのがやっとなトキと松野家。そこに、借金取り・森山(岩谷健司)が「トキを遊郭にやって借金を返せ」と現れる。

トキは借金返済のため、働き手となる婿をとることを提案する。同僚のチヨ(倉沢杏奈)、せん(安達木乃)とまずは有名な恋占いをすることになるのだが…。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・松野司之介を岡部たかし、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向文世が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川景子が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

恋占いをすることになったトキ(郄石あかり・左)たち

「ばけばけ」より(C)NHK

婿取りを提案するトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。