½÷»Ò¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëOP¤Ï°ÛÎã¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¹çÀï¡¡°ÂÅÄºÌÇµ¤¬½éV¤ØÃ±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê
¡ãÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡½éÆü¡þ2Æü¡þ¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï71¿Í¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤òµÏ¿¡£Âç²ñºÇ¾¯Í½Áª¥«¥Ã¥È¥¹¥³¥¢¡Ê2019Ç¯Âç²ñ¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡Ë¹¹¿·¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¹çÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ç¤¦¤Î²ÏËÜ·ë¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë
7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤Î30ºÐ¡¦°ÂÅÄºÌÇµ¡£6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤ËËÙ¶×²»¡¢¿¹ÅÄÍÚ¡¢¹âÌÚÍ¥Æà¤¬Â³¤¤¤¿¡£5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¿ûÉö²Ú¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î×¢µÈÍ¥ÍüºÚ¡¢2ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃæÂ¼¿´¤é11¿Í¤¬¤Ä¤±¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢°ÂÅÄÍ´¹á¤é¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦16°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¡£²ÏËÜ·ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¢µÈÅÄÎë¤é¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦26°Ì¥¿¥¤¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯5000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï3000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¡Û1°Ì¡§°ÂÅÄºÌÇµ¡Ê-7¡Ë2°Ì¡§ËÙ¶×²»¡Ê-6¡Ë2°Ì¡§¿¹ÅÄÍÚ¡Ê-6¡Ë2°Ì¡§¹âÌÚÍ¥Æà¡Ê-6¡Ë5°Ì¡§¿ûÉö²Ú¡Ê-5¡Ë5°Ì¡§¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê-5¡Ë5°Ì¡§ÃæÂ¼¿´¡Ê-5¡Ë5°Ì¡§·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡Ê-5¡Ë5°Ì¡§×¢µÈÍ¥ÍüºÚ¡Ê-5¡Ë¤Û¤«6¿Í
ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
½À¤é¤«¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÃ»¤¤¥é¥Õ¡Ä¡¡º£Ç¯¤Î½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡È´ÊÃ±¡É¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡©
ÃæÂ¼¿´¤µ¤ó¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
ËÙ¶×²»¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
ÆüËÜÀª¤¬¹¥È¯¿Ê¡ª¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
