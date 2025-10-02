読売３３３は１１７円安…半導体関連銘柄の上昇で日経平均株価は３８５円高

２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１１７円１６銭（０・３０％）安の３万９５８７円９１銭だった。

２日連続で下落した。全銘柄の約６７％にあたる２２５銘柄が値下がりした。

年度後半の１０月に入り、投資家には資産配分を見直す動きが出ており、この日はサービスや小売り、電力・ガスといった内需関連の銘柄を中心に下落した。

個別銘柄の下落率では、ソニーフィナンシャルグループの８・２２％が最大で、東京電力ホールディングス（７・８７％）、トレンドマイクロ（５・６０％）と続いた。

上昇率では、ディスコ（１１・７１％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（１１・３０％）、東京精密（９・０９％）の順に大きかった。

東証プライム市場に上場する銘柄の６割超が値下がりした影響から、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も７・３４ポイント（０・２４％）低い３０８７・４０となった。

一方、日経平均株価（２２５種）の終値は、３８５円８８銭（０・８７％）高の４万４９３６円７３銭だった。半導体関連銘柄の上昇が影響し、５営業日ぶりに値上がりした。