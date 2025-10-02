"空気をデザインする"をコンセプトに掲げる株式会社カドーは、加湿器の悩みを解消する新製品「STEM 500H（ステム 500エイチ）」を発表。2025年9月27日（土）より、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行予約を開始した。cado史上初の加熱除菌機能を搭載した加湿器で、1シーズンお手入れ不要という機能性を実現。

製品概要 製品名：STEM 500H（ステム 500エイチ）

価格：【Makuake割】27,390円（税込）／【一般販売予定価格】33,000円（税込）

カラー：クールグレー、ホワイト、ブラック

発売日：2025年11月末までにお届け予定

製品ページ：※リンクが削除されました。

加湿器の常識を覆す3つの技術

STEM 500Hは、超音波式と加熱式を融合した独自のハイブリッド加湿テクノロジー「クリーンヒート」（特許出願済）を搭載。この技術により、清潔さと省エネ性を実現しているとのこと。

1. 99.9%の加熱除菌で清潔を維持

低温（約70℃）での加熱により、細菌、酵母、カビなどの雑菌を99.9%抑制。従来のスチーム式加湿器より低温で加熱するためやけどの心配も少なく、小さなお子様がいる家庭でも安心して使用できるだろう。

○2. 1シーズンお手入れ不要の画期的設計

加湿器のもっとも面倒な点でもある「定期的なお手入れ」。STEM 500Hは、運転停止中でも水槽に水がある場合、クリーンヒート機能が12時間に1回自動で作動し、水槽を加熱除菌してリフレッシュ。ピンクカビやぬめり、バイオフィルムなどの発生を抑制するため、1シーズン（約90日間）お手入れ不要という驚きの清潔さを実現している。

○3. 電気代は従来の1/6という超省エネ設計

必要な部分だけを効率的に加熱するという独自設計により、一般的な加熱式加湿器と比較して6ヶ月の電気代を約1/6に抑制。通常の加熱式加湿器（消費電力410W）の1日あたり3,280Wに対し、STEM 500Hは同条件で542Wという低消費電力を実現。これにより省エネかつ清潔な加湿を両立させている。

快適な加湿体験を実現する充実機能

○インテリアや床が濡れないマイクロミスト

噴霧されたミストをリフレクタで反射・分散させ、粒子を均一に揃えることで超微細なミストを実現。素早く気化するため、床や壁を濡らさず、空気だけを潤すという。

○パワフルな加湿能力

コンパクトサイズながら最大500mL/hという高い加湿能力を持ち、木造和室8.5畳、プレハブ洋室14畳までの広さに対応。5Lの大容量タンクを搭載しているため、給水の手間も少なく済みそうだ。

○使いやすい設計

大きな開口部で給水やお手入れが簡単。シンプルな操作パネルは直感的に使えて、オートモード、ナイトモード、急速モード、マニュアルモード（3段階）を簡単に切り替えられる。また、軽量ボディと持ちやすい取っ手で、持ち運びもスムーズだ。

クリエイティブディレクターの鈴木健氏による洗練されたデザイン

STEM 500Hのデザインを手がけたのは、カドー取締役副社長でクリエイティブディレクターの鈴木健氏。東芝やアマダナでのデザイン経験を経て、現在はカドーのクリエイティブディレクション全般を担当。iF DESIGN AWARD、レッド・ドット・デザイン賞、グッドデザイン賞など、多数の賞を受賞している実力者である。

また、カラーはグレー・ホワイト・ブラック（直営ストア限定）の3色展開。サイズは直径約245mm、高さ約315mmのコンパクトサイズながら、約5Lの大容量タンクを搭載している。

加湿器に革命をもたらすかもしれない一台

「STEM 500H」は加熱除菌による清潔さ、1シーズンお手入れ不要という手軽さ、そして電気代を大幅に削減する省エネ性を兼ね備えた加湿器だ。加湿器に求められる要素を満たしながら、美しいデザインも両立させた、cadoならではの製品と言える。

加湿器選びに悩む方、お手入れの手間に困っている方、電気代を気にする方には、新たな選択肢として注目したい一台だろう。9月27日からのMakuakeでの先行予約で、一足早くこの革新的な加湿器を手に入れてみてはいかがだろうか。

記事内画像は同リリースから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。