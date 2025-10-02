熱愛スクープが報じられてから約2年半、ようやく二人は動き出したのか――。

《この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。》

女優の佐藤めぐみ（40）が自身のインスタグラムで所属事務所を退所することを報告した。佐藤といえば、若手の頃からドラマや映画、舞台と幅広く活躍していた演技派のベテラン女優。

「デビュー作となったTBS系の『3年B組金八先生』が大きな注目を集め、その後、’07年に放送されたNHKの連続テレビ小説『ちりとてちん』の準ヒロイン役を務め、人気女優の仲間入りを果たしています。最近では9月に最終回を迎えたフジテレビ系のドラマ『最後の鑑定人』に出演していました」（テレビ誌ライター）

そんな佐藤が13歳から27年間も所属した芸能事務所を辞めたわけなのだが……。ネットでは退所のタイミングで“あの人”とのゴールインするのではないかと騒がれたのだ。

「“あの人”とは、23年2月に一部メディアによって佐藤さんとの熱愛が報じられたDOMOTOの堂本光一さん（46）のことです。ふたりは堂本さん主演のミュージカル『Endless SHOCK』の共演がきっかけで交際に発展。報道時点で交際期間は約10年に渡ると伝えられていて、当時から“結婚間近なのでは”と囁かれていました。ですが、そこから何の音沙汰もなく、約2年半が経過。そんななか佐藤さんが退所したので、“いよいよ結婚に動くのでは？”とファンたちがザワついたわけです」（前出・テレビ誌ライター）

確かに佐藤は退所報告で今後の活動について触れておらず、芸能界引退とも受け取れたのだが……。

「佐藤さんはフリーで活動していくそうですよ」と話すのは、芸能記者だ。

「別の事務所に所属することは、今は考えていないそうです。退所は単純に契約満了のタイミングではあったようですが、佐藤さんは今、お店の経営もしているので、仕事を一旦リセットして、女優業は自分のリズムでやっていきたいのでは」（前出・芸能記者、以下同）

光一との関係については、

「交際は続いているようですが……。結婚についての具体的な情報は聞いたことがないですね」

一方、光一はというとNEWSの加藤シゲアキ（38）とともにMCを務める新番組『光一＆シゲのSHOWマン！！』（テレビ朝日系）が6日からスタートする。光一が佐藤との“新生活”に踏み出すのはいつになるのか――。