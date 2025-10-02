山形県内公立高校の入学試験の合格発表をめぐり、これまで各校に義務付けられていた「受験番号の掲示」について、県教育委員会が来年春の入試からウェブシステムでの個別発表を原則とし、合格者の掲示は各校の判断に委ねる方針であることが分かりました。



県高校教育課によりますと県内の公立高校入試の合格発表は、合格者の受験番号をウェブ上に掲載することに加え、各校で掲示板などに貼り出して公開することが義務付けられていました。

一方、来年春の入試について県教育委員会は、国が入試業務のデジタル化を推進していることや、面接や作文などで生徒を選抜する「前期入試」の導入に伴う負担増加などを踏まえ、ウェブでの出願システムを取り入れる予定です。さらにこれに伴う合格発表はウェブ上で個別に確認する方法が原則になるということです。各校での掲示は義務とせずそれぞれの高校の判断に委ねる方針です。





県高校教育課・黒沼直洋 課長補佐「掲示板に掲載するものは誤りが許されないので何度も点検しなければならなかったり、時間に遅れられないというプレッシャーの中で業務をしていた。高等学校の先生方の負担を減らすという意味でも掲示板による合格発表は県教育委員会としては求めない方向で考えている」県教育委員会の方針を踏まえYBCは2日、山形東、米沢興譲館、酒田東、新庄北の県立4校に掲示板での合格発表を続けるかどうか、対応を尋ねました。その結果、いずれの高校も「今後システムの詳しい説明を受けてから検討する」としていて、対応は決まっていないということです。問い合わせたうちの1校では「掲示での発表は番号の点検のほか、発表を見に来る生徒や保護者の交通誘導なども必要だったので、掲示がなくなることで負担は軽減されると思う」と話しています。別の高校では「これまで掲示板の前で喜んだり、写真を撮ったりする生徒や保護者の姿が風物詩になっていたが、今後は教員の負担軽減につながればありがたい」と語っています。県教育委員会は10月中に県内の中学校や高校に対し、新たに導入するウェブ出願システムについて説明する予定です。また、11月には生徒や保護者、教員が新たなシステムを通じて出願から合格発表までの流れを模擬体験できる期間を設けることにしています。