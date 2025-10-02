『DOWNTOWN＋』中身は？ カテゴリーは3つ 松本人志の新コンテンツ、過去番組・映画…混雑緩和のため呼びかけも
吉本興業は2日、新配信サービス『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）を11月1日に開始すると発表した。これまで「ダウンタウンチャンネル（仮）」としていたもの。ダウンタウン・松本人志は、1年10ヶ月ぶりの活動再開となる。
【画像】『DOWNTOWN＋』「新コンテンツ」開始予告
コンテンツ内容として「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーになると案内。
「DOWNTOWN+は初めに、松本人志カテゴリーにおいて、松本がプロデュース・出演する新コンテンツと、各カテゴリーの過去のテレビ番組・映画等のアーカイブ作品の配信からスタートします。松本の新コンテンツは、芸人が参加する大喜利やゲストとのトーク番組など、多彩な企画を準備しています。今後、各カテゴリーの作品を充実させていく予定です」と伝えた。
案内された公式サイトでは、『DOWNTOWN＋』のロゴとともに、「What's DOWNTOWN+？」を紹介。
「松本人志がプロデュース・出演する新コンテンツ ダウンタウン出演の過去番組・映画 ユーザー参加型の大型大喜利コミュニティ そのほか、ここでしか見られないオリジナルコンテンツが盛りだくさん！」と予告した。
月額1100円（税込）、年額1万1000円（同）。一部無料コンテンツもあるという。サービス開始の11月1日はサイトの混雑が予想されるとし、「混雑緩和のため、事前のご登録をお願いいたします」と呼びかけている。
