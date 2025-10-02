休場明け２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４３１．５６ポイント（１．６１％）高の２７２８７．１２ポイントと３日続伸。２０２１年７月以来、約４年３カ月ぶりの高値水準を回復している。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１６９．０５ポイント（１．７７％）高の９７２４．３８ポイントと３日続伸した。売買代金は２２２４億６７９０万香港ドル（約４兆２０２４億円）に縮小している（９月３０日は３１４９億２６１０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。米長期金利の低下や、海外の株高、中国の政策期待などが追い風だ。米利下げサイクルの期待が高まり、１日の米債券市場では長期金利の指標となる１０年債利回りが急低下（債券価格は反発）。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は雇用安定化のため、追加利下げをするとの観測が改めて強まった。昨夜の欧米市場では、主要株価指数が軒並み上昇。米国ではＮＹダウが０．１％高と４日続伸し、連日で史上最高値を更新した。

一方、中国では国慶節・中秋節の大型連休が１日にスタート。本土市場は８日まで休場とあって（香港市場は７日が休場）、国内発の新規材料には乏しいものの、政策期待は続いている。次期５カ年計画（２０２６〜３０年）について討議する２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）に関しては、今月２０〜２３日に開催される予定だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１２．７％高、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が９．９％高、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が８．６％高と上げが目立った。ＳＭＩＣは連日で史上最高値を更新。中国当局が先端半導体の国産化に注力しているほか、人工知能（ＡＩ）産業の拡大が追い風になるとの見方が続いている。ＳＭＩＣや快手などテック銘柄に買いが先行する中、ハンセン科技（テック）指数は３．４％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が７．１％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が６．８％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．７％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が４．４％ずつ上昇した（華虹と上海復旦微電子は最高値更新）。

産金・非鉄セクターも物色される。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１０．７％高、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が６．９％高、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．０％高、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が１２．９％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．２％高で引けた（霊宝と紫金、江西銅業は上場来高値更新）。産金株については、金相場が連日で最高値を更新していることも支援材料となっている。

医薬セクターもしっかり。江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が６．０％高、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が５．７％高、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が５．３％高、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．０％高で取引を終えた（江蘇恒瑞は上場来高値更新）。石薬集団については、子会社の石薬創新製薬（３００７６５／ＳＺ）を香港メインボードに重複上場させる計画を明らかにしたことも材料視されている。

半面、中国不動産セクターは安い。龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が５．３％、旭輝ＨＤ（８８４／ＨＫ）が３．７％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が３．４％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が３．２％ずつ下落した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）