【エクセル】期間限定POP UPイベントを開催！秋冬の新作をチェック。オリジナルノベルティもあるよ

メイクアップブランド「エクセル」は、2025年10月2日から8日まで、渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン6F +Q（プラスク）ビューティー内 Event Stage 6A・6Bで「POP UP EVENT」を開催しています。

購入した人はオリジナルノベルティがもらえる

期間中、発売中の商品に加え、10月28日に発売予定の「ザ プライムアイブロウ」や、この冬だけの限定品の先行発売も。購入者にはオリジナルノベルティがもらえます。

5日にはメイクアップクリエイターの「GYUTAE（ギュテ）」氏による来店イベントもあります。

POP UP EVENTの開催日時は、10月2日から8日までの10時から21時まで（最終日は20時まで）。

オリジナルノベルティの概要は以下の通り。

1650円以上購入の人には現品が当たるクレーンゲーム参加チケット、3300円以上購入の人にはオリジナルアクリルミラー、5500円以上購入の人にはオリジナルラウンドポーチ+オリジナルアクリルミラーがもらえます。

すべて数量限定のため、なくなり次第終了。

詳細はエクセルの公式X・公式Instagramを確認してください。

