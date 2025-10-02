かまいたち山内、セクシーな女性とホテル密会！Tシャツ脱がされ…「めっちゃ好きなんです」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

10月1日（水）の同番組では、「予算10万円で色んなリアクション引き出したいねん」の第2弾が放送された。

この企画は、予算10万円で濱家が考案したドッキリを次々と仕掛け、山内の新たなリアクションを引き出していくというもの。前回からさらにパワーアップし、山内はいきなり地下に捕らえられ、デスゲームを挑まれるという謎すぎる設定の中で無数の仕掛けに翻弄された。

そんななか、おじいちゃんADに案内されて山内がやって来たのはホテルの一室。そこへセクシーな服装の女性が登場する。

【映像】かまいたち山内、セクシー女性とただならぬムードに

スタイルの良さに「すごいやん」と思わず漏らす山内。「こんにちは」と挨拶すると、別室でモニタリングしていた濱家が「そんなわけないやん！」とつっこむ。

女性は山内のファンを名乗り、「めっちゃ好きなんです」とまさかの告白。さらに「これってヴィンテージTシャツですか？」といい、距離を詰めていく。

まんざらでもない山内は思わずその胸元に視線を送り…。すると女性は濱家の指示を受け「着てみていいですか？」と山内のTシャツを脱がせにかかり、その場はただならぬ雰囲気に。

そして山内が完全にTシャツを脱がされた瞬間、週刊誌の記者が突撃！ 「最悪や。やめてやめて」「完全にヤラセです。構図的におかしい」と慌てる山内を見て、濱家は笑いが止まらない。

さらに密会シーンを激写され、女性があっさり去っていくと、山内は「もう終わりなんだ。これがハニートラップか」と落胆していた。