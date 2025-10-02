18の河川が氾濫した大雨から1か月 求められる抜本的対策 地元を離れるのか…大きな決断迫られる人も 秋田
県の北部などを中心に県内18の河川が氾濫した大雨被害から2日で1か月です。
度重なる水害に、抜本的な対策を求める人や暮らし慣れた地元を離れるかどうか、大きな決断を迫られている人がいます。取材しました。
■また水に浸かるかも…影響は今も続く 金銭的負担も
先月2日からの大雨で能代市では131棟の住宅が被害を受けました。
市内を流れる悪土川のそばで暮らす伊藤勝春さんと千恵子さん夫婦の家には、水が床上まで押し寄せました。
「雨といえば」「トラウマになる」「この頃毎年のようだ」
「（会話が）弾まないよね」「ばか喋りもできないしジョークもできないし」
日常に暗い影を落とす大雨の記憶。
一刻も早く元の生活を取り戻そうと2人は復旧作業を進めてきました。
しかし、その後も能代市は記録的な大雨に見舞われました。
また、水に浸かってしまうかもしれない。
不安に駆られた伊藤さん夫婦は和室に畳を戻せずにいます。
浸水被害の影響は今なお続いています。
数か月経って発生するケースもあるカビ。
乾燥と消毒を徹底していく必要があります。
金銭的な負担も重くのしかかります。
住宅の修繕費は約500万円にのぼり、国や県の支援金や保険でも賄いきれません。
床上まで水が押し寄せたのはこれが初めてではありません。
おととしにも被害に遭った伊藤さんの住宅。
約30年間、この地域で暮らしていますが大雨のたび、一帯に水が流れ込んでいるといいます。
「市も県も国もやっぱり一体となってね、水をとにかくここにたまらないようにしてもらいたい」「もう20年に一回か10年に一回しか来ないってなればね、私がたも子どもに残せるけども、このままで毎年のように来ると全然、安全だという保障はありません」
■氾濫のメカニズム 専門家に聞く
氾濫のメカニズムについて専門家は。
河川工学に詳しい秋田大学大学院 渡邉一也准教授
「水門を閉じることによって確かに水がどんどん溜まっていくので、それが内水氾濫というような現象で被害が拡大していったというふうに考えられます」
米代川からの逆流を防ぐ悪土川の水門が閉じられたあと、ポンプによる排水が追いつかないことが一帯の被害につながっているとみられています。
国は、米代川の水量が増えても耐えられるよう、今後川幅を広げたり川の底を削ったりする工事を進め浸水リスクの軽減を図る考えです。
■同じ地域で繰り返される浸水被害…早期の手立てを
2022年から3度の浸水被害に見舞われている上小阿仁村仏社地区。
この地区を流れる仏社川は県が3年前から川幅を広げる工事に向け調査を進めていますが、着工の見通しは立っていません。
仏社川のそばで妻と子どもと暮らしていた齊藤泰さん。
被害を受けたあと、村内の公営住宅に身を寄せています。
「もう絶対二度と来ないよと、だからもう安全だからじゃあ家頑張って直そうねって…自分も言える状況ではないのかなって思うとうーん、いろいろ考えるところはあるね…」
村の職員や職場の同僚たちなど多くの人が支援の手を差し伸べてくれました。
しかし、生まれ育ったこの地域で再び暮らしていけるのかどうか悩み続けています。
「移転、建物すごく簡単にぽんっと横に持っていければ話はいいんだけど、なかなかそうもいかないから、物を移したりとか引っ越したりとかそういうのも考えなきゃいけないのかなと思ってる。でも明確にじゃあきょうあしたからそうしましょうっていうのもまだ答え出せてないし、うん」
同じ地域で繰り返される浸水被害。
一方で、緊急で対策するべき場所は決まっているともいえます。
住民たちがあきらめてしまう前に早期の手立てが求められています。