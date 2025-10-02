俳優・山粼賢人のカレンダー『山粼賢人カレンダー2026』が2025年12月9日（火）にSDPより発売される。

【画像】山粼賢人カレンダーの購入者特典のカットたち

2010年のデビュー以来、第一線で活躍を続け、数々の超大作で主演を務める山粼賢人。『キングダム』シリーズや「今際の国のアリス」、『ゴールデンカムイ』など様々な話題の作品で数々の超大作で主演を務め、2026年3月13日には最新作の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開が予定されている。

本作の『山粼賢人カレンダー2026』は、企画段階から山粼本人が打合せに参加し、俳優としての表現力とクリエイティブな才能が凝縮された一冊。表紙カット2種と購入者限定の特典カットが発表された。通常版とファンクラブ限定版の表紙2種はユーモアにあふれ、山粼賢人の俳優としての表現力とクリエイティブな感性を最大限に引き出した印象的なカット。シンプルながらも力強い存在感を放ち、まるでアート作品のように部屋に飾りたくなるデザインに仕上がっている。FC限定版表紙には直筆のイラストも描かれており、オリジナリティ溢れるページごとに異なる世界観のビジュアルが楽しめる。

購入者限定特典は、オリジナル証明写真風フォト（FC限定）とオリジナルミニカレンダーカード。どちらも本作でしか楽しむことの出来ないファン必見の内容となっている。カレンダーは全ページ異なる世界観で構成され、本人自らが並べたポラロイドカットや遊び心あふれるユニークな演出も収録されており、お気に入りのページをカスタマイズしながら日常を彩るインテリアとしても楽しめる一冊となっている。

©SDP

（文＝リアルサウンド ブック編集部）