読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて放送される『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』第1話（通算160話）「八木俊典：ライジングオリジン」の先行場面カットが公開された。

2014年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載を開始し、コミックスシリーズ世界累計発行部数1億部を突破した堀越耕平による漫画『僕のヒーローアカデミア』。総人口の約8割が超常能力“個性”を持つ世界を舞台に、事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵（ヴィラン）から人々と社会を守るヒーローになることを夢見る中、“無個性”で生まれた主人公・緑谷出久（デク）が、ヒーローを目指して成長していく物語が描かれる。『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』では、コミックス第40巻の物語から始まり、デクと死柄木、オールマイトとオール・フォー・ワンの戦いの決着へと向かっていく。

“巻き戻し”による若返りによって全盛期の力を取り戻した魔王オール・フォー・ワン（AFO）と、“無個性”ながらパワードスーツを身にまとった“アーマードオールマイト”、運命を決する死闘から物語はスタート。AFOの攻撃は激しさを増し、オールマイトはじわじわと追い詰められていく。果たして勝機は……。一方、青山優雅、ファットガムたちは、敵（ヴィラン）収容施設タルタロスからの“ダツゴク”のひとり、KUNIEDAの残忍な“個性”に苦しめられ……。

公開された先行場面カットでは、魔王オール・フォー・ワン（AFO）とアーマードオールマイト”の激闘をはじめ、KUNIEDAの“個性”に苦しめられrる青山優雅らの姿などが確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）