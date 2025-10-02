放電精密が２６年２月期利益予想を上方修正 放電精密が２６年２月期利益予想を上方修正

放電精密加工研究所<6469.T>がこの日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、営業利益を７億１４００万円から８億円（前期比１６．１％増）へ、純利益を３億９６００万円から４億２７００万円（同２６．７％減）へ上方修正した。



金型セグメント及び機械装置等セグメントが計画を下回っていることから、売上高は１４４億１００万円から１４１億１００万円（同９．３％増）へ下方修正したものの、放電加工・表面処理セグメントが計画を上回って推移していることに加えて、上期に計画よりも高い生産性を保持できたことが利益を押し上げる。また、適切な価格改定による効果や、経費の見直しなども寄与する。



同時に発表した８月中間期決算は、売上高７１億１００万円（前年同期比１９．３％増）、営業利益６億１６００万円（同３．７倍）、純利益３億４３００万円（同４．３倍）となり、従来予想の売上高７０億５５００万円、営業利益３億２４００万円、純利益１億４１００万円をそれぞれ上回って着地した。



出所：MINKABU PRESS