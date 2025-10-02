オンワードの８月中間期は最終１７％増益、発行済み株式１０．１３％相当の自社株消却 オンワードの８月中間期は最終１７％増益、発行済み株式１０．１３％相当の自社株消却

オンワードホールディングス<8016.T>は２日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１８．４％増の１１２６億３６００万円、営業利益が９．１％増の５７億３６００万円、最終利益は同１７．４％増の４８億２２００万円だった。



「アンフィーロ」「ＫＡＳＨＩＹＡＭＡ」「チャコット・コスメティクス」といった戦略強化ブランドを中心に、商品ラインアップの強化や新規出店の加速などに取り組んだことが奏功した。昨年９月に持ち分法適用会社から完全子会社化したウィゴーもマーケティング精度の向上やＥＣ事業の好調な推移により、業績に貢献した。



同社は米国のＪ．ＰＲＥＳＳ事業の成長戦略も公表。同事業において３０年度に売上高を１５０億円（１億ドル）に拡大する目標を掲げた。２４年度実績の１５億円（１０００万ドル）比で１０倍となる。更に自社株１６００万株（発行済み株数の１０．１３％）を１０月１６日付で消却すると開示した。消却後の発行済み株数は１億４１９２万１６６９株になる。



出所：MINKABU PRESS