久保田利伸ニューシングルジャケットでアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』とコラボ
久保田利伸が、11月26日にリリースするCDシングル「1, 2, Play/Left & Right」の商品概要が解禁された。
■ジャケットはキャラクター原案のえびも描き下ろし
デビュー40周年イヤー真っ最中の久保田利伸は、9月10日にべストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』をリリース。40周年を彩るベスト盤は2作を予定している。
そして間髪入れずに10月2日にはTVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のOP＆EDテーマ曲「1, 2, Play」「Left & Right」の先行配信がスタート。そして11月26日にはパッケージのリリースも決定した。
ジャケットはキャラクター原案のえびも描き下ろしとなっており、主人公のサムとマーシャルにはさまれ、久保田利伸の姿も描かれている。アニメとのコラボで実現した今回のパッケージは、期間生産限定でのリリースとなる。
メイン写真：CDシングル「1, 2, Play/Left & Right」ジャケット
■「Left & Right」が聞けるノンクレジットED映像も公開
久保田利伸によるエンディングテーマ「Left & Right」が聞けるノンクレジットED映像も公開となった。サムと一緒に移り変わるロサンゼルスの景色と、3人の男性に心揺れ動くサムの姿に注目だ。
オープニングとエンディングをともに担当するという異例のタイアップ。曲のタイプは全く違えど、久保田利伸ならではの“グルーヴ”を感じる2曲となっている。
■久保田利伸 コメント
■リリース情報
2025.09.10 ON SALE
ALBUM『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』
2025.10.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1, 2, Play」
2025.10.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Left & Right」
2025.11.26 ON SALE
SINGLE「1, 2, Play/Left & Right」
■関連リンク
『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』番組サイト
https://letsplay-anime.com/
久保田利伸 OFFICIAL SITE
https://www.funkyjam.com/kubota/