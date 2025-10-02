Snow Man目黒蓮、イタリア・ミラノでの1日に密着 Stray Kids・Bang Chanとも交流
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、ブランドアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）が9月24日にイタリア・ミラノ（Milan）で開催した2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクションを訪れた。ショーの模様、また、ショー同日に開催された新たな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ（Palazzo FENDI Milano）」のオープニングイベントへの参加に密着した特別な動画が公開された。
【全身カット】足長すぎ！ゴージャスな雰囲気漂う目黒蓮
ミラノショールームにて開催された、フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクションへ向かう目黒は、シアリングマキシカラーがついた、上質なプロンジェレザー（意味：革を柔らかくするために通常のなめし工程より長時間かけてなめし、磨き上げる工程のこと）で仕立てられたレザーのセットアップに身を包み、襟元にはフェンディ 2026年春夏 プレコレクションより発売予定のロボット型チャームをつけ、フェンディらしい遊び心が取り入れられたスタイルで登場した。
さらに、新作の秋冬コレクションのジュエリー、そして、10月上旬に発売予定の初の「FENDI 925」メンズ ファッションジュエリーラインのブレスレットとリングを重ね付けし、華やかなアクセントを加えた。
今回で4度目の参加となる目黒。ショー後のバックステージにて、アクセサリーおよびメンズウェア部門のアーティスティック ディレクターを務めた、シルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）やフェンディ家2代目の5人姉妹の一人アンナ（Anna）と談笑する姿や、同じくアンバサダーを務める、ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）のメンバー バンチャン（Bang Chan）と交流する様子などが収められている。
さらに、ショー同日に行われた新たな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ（Palazzo FENDI Milano）」のオープニングイベントでは、フェンディの世界観が余すところなく体現されたブティックに魅了される様子や、この日のために特別に来場したフェンディの職人たちが披露する、卓越したクラフツマンシップに感動する姿が捉えられている。
同動画はフェンディ公式LINE、X、Facebookにて順次公開される。
