『福フェス』第2弾アーティスト7組が発表 ano、櫻坂46、マキシマム ザ ホルモンらが出演
福岡ソフトバンクホークスは、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシングおよびセレクトショップ「BEAMS」を展開するビームスと共同でプロデュースする音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）を来年1月24日、25日にみずほPayPayドーム福岡で開催。第2弾LIVE ACTとして7組の出演が決定し、第1弾LIVE ACTを含めた出演日も発表された。
第2弾LIVE ACTとして出演が決まったのは、ano、クリープハイプ、櫻坂46、BLUE ENCOUNT、HEY-SMITH、マキシマム ザ ホルモン、マルシィの7組となる。
福フェスでは、今回もステージ前方スタンディングエリア（事前抽選制・入替制）を導入し、抽選で希望するアーティストの出演時に最前方で観ることができる。前回好評だったステージ前方スタンディングエリアの当選確約など特典付き「ダイヤモンドシート」に加え、新たに最大5人まで利用できる「ボックスファイブシート」が登場する。
また、今回で5回目となる福フェスの開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、来年1月24日公演の終演後にDJ LIVE『福フェス AFTER PARTY by SPECIAL ARTIST』を実施。来年1月24日の入場者だけでなく、同25日のチケットを持っている人も参加できる。ゲストアーティストも登場し、DJによる“福フェス特別プログラム”となる予定。
チケットオフィシャルの2次先行（抽選）が2日から受付開始となった。
■出演日
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・櫻坂46
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・マルシィ
