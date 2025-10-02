「呼ばれないのか！」「海外組優先てことなのかな…」Jリーグで直近10戦８発！ 28歳FWの日本代表選外にファンは嘆き 「アタッカーの層厚すぎでしょ」
10月２日、日本サッカー協会はパラグアイ＆ブラジルと対戦するキリンチャレンジカップの２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。
怪我の影響で三笘薫が選外となったなか、遠藤航や久保建英、堂安律ら主力組は順当に選出。斉藤光毅はA代表初招集となった。また、Ｊリーグからは長友佑都（FC東京）、安藤智哉（アビスパ福岡）や相馬勇紀（FC町田ゼルビア）ら計６人が選ばれた一方で、代表入りが期待された川崎フロンターレFW伊藤達哉の名前はなかった。
この28歳アタッカーは今年１月に川崎に加入すると得点力が開花。今季はここまでリーグ戦10ゴールをマークしており、直近10試合で８点を奪っている。
伊藤の招集外を受けて、SNS上ではファンから「海外組優先てことなのかな…」「アタッカーの層厚すぎでしょ」「招集してほしかった」「これだけ結果出しても伊藤達哉は無理なのか」「呼ばれないのか！」といった声が上がっている。
絶好調FWを代表で見たいファンは少なくなかったようだ。
森保ジャパンのメンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
斉藤光毅（QPR／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
怪我の影響で三笘薫が選外となったなか、遠藤航や久保建英、堂安律ら主力組は順当に選出。斉藤光毅はA代表初招集となった。また、Ｊリーグからは長友佑都（FC東京）、安藤智哉（アビスパ福岡）や相馬勇紀（FC町田ゼルビア）ら計６人が選ばれた一方で、代表入りが期待された川崎フロンターレFW伊藤達哉の名前はなかった。
伊藤の招集外を受けて、SNS上ではファンから「海外組優先てことなのかな…」「アタッカーの層厚すぎでしょ」「招集してほしかった」「これだけ結果出しても伊藤達哉は無理なのか」「呼ばれないのか！」といった声が上がっている。
絶好調FWを代表で見たいファンは少なくなかったようだ。
森保ジャパンのメンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
斉藤光毅（QPR／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！