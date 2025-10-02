『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』いよいよスタート 通算第160話場面カット公開
4日より読売テレビ・日本テレビ系で放送されるテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（毎週土曜 後5：30）第1話（通算160話）「八木俊典：ライジングオリジン」の先行場面カットが2日、公開された。
【画像】大迫力！『ヒロアカ』キービジュアル
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、4日からいよいよ通算8期目となる“FINAL SEASON”が放送開始される。
第160話は、“巻き戻し”による若返りによって全盛期の力を取り戻した魔王オール・フォー・ワン(AFO)と、“無個性”ながらパワードスーツを身にまとった“アーマードオールマイト”、運命を決する死闘から物語がスタート。AFOの攻撃は激しさを増し、オールマイトはじわじわと追い詰められていく。果たして勝機はあるのか。一方、青山優雅、ファットガムたちは、敵〈ヴィラン〉収容施設タルタロスからの“ダツゴク”のひとり、KUNIEDAの残忍な“個性”に苦しめられ…という内容となる。
