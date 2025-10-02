ラクリマ・クリスティー12年ぶりの再始動ライブ、チケット完売につき追加公演決定 サブスク解禁＆YouTubeも開設
12年ぶりの再始動を果たすLa’cryma Christi（ラクリマ・クリスティー）が、12月からスタートする全国ワンマンツアー『Night Flight〜final call〜』のチケット完売を受け、追加公演『Night Flight〜Last Finale〜』を開催することを発表した。
【画像】伝説のイベントに…！『CROSS ROAD Fest』出演者
追加公演は、2026年3月14日、15日の東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）を皮切りに、4月18日にはボーカル・TAKAが生まれ育った三重県桑名市（柿安シティホール）、そして5月9日にはバンドの地元・大阪（Zepp Namba）にて行われる。東京、三重、大阪の3都市で全4公演が予定されており、期間限定での再始動の最終章にふさわしいラインナップとなっている。
さらに、10月3日よりサブスクリプション型音楽配信サービスでの過去作品の一斉配信もスタート。配信対象は、シングル21作品とアルバム8作品。あわせて、La’cryma Christi公式YouTubeチャンネルも開設され、過去のミュージックビデオが順次公開される。
再始動ツアー『Night Flight〜final call〜』は、12月24日のZepp Namba公演を皮切りに、来年1月14日のLINE CUBE SHIBUYA公演まで全4公演が組まれており、すでにほとんどのチケットが完売している。また、11月には千葉・幕張イベントホールで開催される『CROSS ROAD Fest』にも出演予定で、Day1（11月15日）はチケット残りわずか、Day2（11月16日）はソールドアウトとなっている。
なお、オフィシャルファンクラブでは、追加公演の先行チケットエントリーが実施中。詳細はLa’cryma Christi公式サイトにて確認できる。
La'cryma Christiは1994年から、TAKA（ボーカル）、HIRO（ギター）、KOJI（ギター）、SHUSE（ベース）、LEVIN（ドラム）の5人で活動。1997年にメジャーデビューし、同時期に活躍したMALICE MIZER、FANATIC◇CRISIS、SHAZNAとともに“ビジュアル系四天王”と称されて人気を博した。2007年の解散後も再結成ライブを行ってきたが、2022年にギターのKOJIさんが食道がんのため逝去した。今年5月に12年ぶりの再始動を発表し話題を呼んだ。
■La’cryma Christi コメント
La’cryma Christi 12年ぶりの再始動LIVEまであと少し。多くの皆さんが喜んでくださり、たくさんの愛を送ってくれていることを肌で感じています。
長い間待っていてくれた皆さんに、改めて感謝の気持ちを伝えたいです。本当にありがとうございます。
振り返ると、バンドはバンドだけでは大きくなれません。応援して育ててくれた皆さんのおかげで、今の僕たちがあると感じています。
年末から始まるワンマンツアーも、おかげさまで一般発売と同時にほとんどの公演がソールドアウトとなりました。
「チケットがとれなかった…LIVEが観たかった…」という多くの悲痛な声が届きました。
望んでいる多くの皆さんに、今のLa’cryma Christiを観てもらいたい。もう少しだけ、あと少しだけ、共に輝く瞬間を感じていたいという思いが溢れて、
期間限定の最後に、
全国3箇所4公演の
追加公演『Night Flight〜Last Finale〜』を行うことを決めました。
3月14日（土）・15日（日）のLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）は、東京で週末の会場を押さえるのが難しいなか、まるで奇跡のように降りてきました。
4月18日（土）は柿安シティホール（三重県・桑名市民会館）。ツアー発表時に「名古屋でも開催してほしかった」という声が多くあり、名古屋のすぐ隣のTAKAが生まれ育った第一の故郷・桑名で開催することになります。TAKAとHIROが大学時代に初めてLIVEを行った想い出の地です。
そして、5月9日（土）にZepp Namba（大阪）で最終公演を行います。
大阪はLEVIN、KOJI、SHUSEの出身地であり、La’cryma Christiが誕生した大切な故郷です。
ラスト・フィナーレ。期間限定の最後の最後まで、みんなが心から笑顔になって、輝く瞬間を共に過ごせたら嬉しいです。
KOJIの魂と共に。
■追加公演『Night Flight〜Last Finale〜』スケジュール
・2026年3月14日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
・2026年3月15日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
・2026年4月18日（土）三重・柿安シティホール（桑名市民会館）
・2026年5月9日（土）大阪・Zepp Namba
※詳細は後日発表
